Львівська ОДА витратила 20 мільйонів гривень на прокладання інженерних мереж собору святого Юра

У вівторок, 7 серпня, за участю голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки відбулась виїзна нарада щодо реконструкції собору святого Юра.

Як повідомили у прес-службі Львівської облдержадміністрації, Львівська ОДА витратила 20 мільйонів гривень на прокладання інженерних мереж собору.

«На реконструкцію собору святого Юра спрямували цьогоріч з державного бюджету на 20 мільйонів гривень. Відтак, цей фінансовий ресурс скерували на прокладання інженерних мереж», - поінформували у прес-службі Львівської облдержадміністрації.

На даний момент ведуться роботи з бетонування плити оглядової тераси, впорядкування верхнього обходу навколо Собору святого Юра, прокладання каналізаційних мереж на північному обході.

Роботи здійснює ТОВ «Підприємство «Турист», повідомили у Львівській ОДА.