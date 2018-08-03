Влада Сум виділили 199 тисяч на благоустрій тротуарів навколо Воскресенського собору УПЦ КП

У середу, 1 серпня, у Сумах розпочалися роботи з благоустрою тротуарів навколо Свято-Воскресенського собору УПЦ КП.

Як повідомив перший заступник мера Сум Володимир Войтенко, клінкерну плитку для цих цілей надало ТОВ «Керамея», а роботи фінансуються за рахунок міськбюджету. Всього на благоустрій тротуарів навколо Воскресенського собору витратять 199 тисяч гривень, передає сайт міста Суми "0542.ua".

Роботи виконує ТОВ «Зеніт-брук», яке робить у Сумах «євродвори». Планують завершити укладання плитки до Дня Незалежності.