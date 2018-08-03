Влада Сум виділили 199 тисяч на благоустрій тротуарів навколо Воскресенського собору УПЦ КП
14:27, 03 серпня 2018Держава
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Воскресенський собор у Сумах / doroga.ua
У середу, 1 серпня, у Сумах розпочалися роботи з благоустрою тротуарів навколо Свято-Воскресенського собору УПЦ КП.
Як повідомив перший заступник мера Сум Володимир Войтенко, клінкерну плитку для цих цілей надало ТОВ «Керамея», а роботи фінансуються за рахунок міськбюджету. Всього на благоустрій тротуарів навколо Воскресенського собору витратять 199 тисяч гривень, передає сайт міста Суми "0542.ua".
До Дня Незалежності Воскресенський собор обкладуть плиткою / 0542.ua
Роботи виконує ТОВ «Зеніт-брук», яке робить у Сумах «євродвори». Планують завершити укладання плитки до Дня Незалежності.
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