Запорізький митрополит проінформував ОБСЄ про обставини затримання автобусів напередодні хресного ходу

Митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука 30 липня провів робочу зустріч із представниками Дніпровського офісу ОБСЄ – керівником команди спостерігачів Олегом Старостіним та спостерігачем Дарлін Джексон.

Головною темою розмови став нещодавній інцидент, що трапився напередодні святкування 1030-річчя Хрещення Русі, коли шістнадцять автобусів, у яких прочани їхали до Києва, щоб взяти участь у хресному ході, під різними приводами були затримані в різних частинах міста. Про це повідомляє сайт Запорізької єпархії УПЦ.

Під час зустрічі владика Лука детально поінформував гостей про обставини інцидентів, свідками яких були сотні людей. Учасники також говорили про те, що події, які відбулися, мали риси ретельно спланованих заздалегідь акцій.

"Ми бачимо всі проблеми, які є в нашому суспільстві. Однак люди терплять і продовжують терпіти. Але страшно те, що сьогоднішні настрої намагаються перенести у сферу духовну", – сказав Запорізький митрополит.

Підбиваючи підсумки зустрічі, митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука підкреслив, що незважаючи на ситуацію, що склалася сьогодні навколо Української Православної Церкви в суспільстві, все більше людей зміцнюються у своїй вірі.