Президент звільнив Павленка, який обіцяв Томос до Дня Хрещення Русі
16:44, 30 липня 2018Держава
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Ростислав Павленко / president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко звільнив заступника голови АП Ростислава Павленка.
Указ опублікований на сайті президента, повідомляє "Страна.uа".
"Звільнити Павленка Ростислава Миколайовича з посади заступника Глави Адміністрації Президента України у зв'язку з переходом на іншу роботу", - йдеться в указі.
Як повідомляється, Павленко замінив Володимира Горбуліна на посаді директора Національного інституту стратегічних досліджень. Саме Павленко був на Банковій куратором ідеї надання автокефалії Україні.
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