Президент звільнив Павленка, який обіцяв Томос до Дня Хрещення Русі

Президент України Петро Порошенко звільнив заступника голови АП Ростислава Павленка.

Указ опублікований на сайті президента, повідомляє "Страна.uа".

"Звільнити Павленка Ростислава Миколайовича з посади заступника Глави Адміністрації Президента України у зв'язку з переходом на іншу роботу", - йдеться в указі.

Як повідомляється, Павленко замінив Володимира Горбуліна на посаді директора Національного інституту стратегічних досліджень. Саме Павленко був на Банковій куратором ідеї надання автокефалії Україні.