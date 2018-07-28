Президент Петро Порошенко зустрівся з делегацією Вселенського Патріархату, яка прибула в Україну для участі у святкових заходах з цієї нагоди.

Глава держави також подякував представникам Вселенського патріархату за те, що вони розділили святкування такої важливої для українців дати разом з нашим народом, повідомляється на офіційному сайті Глави держави.

«Дуже дякую вам за цю молитву. Дуже дякую за підтримку нас. Дуже дякую, що завтра ми будемо спільно святкувати цю важливу річницю», - сказав Глава держави.

«Ми впевнені в тому, що ці молитви і ці слова зараз допомагають нам об’єднати людей. Допомагають нам, щоб кожен українець знайшов свою дорогу до Бога», - додав Петро Порошенко.