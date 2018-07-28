Президент разом з дружиною беруть участь у хресному ході УПЦ КП

Президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко беруть участь у хресному ході Української православної церкви Київського патріархату.

Як передає кореспондент УНІАН, також у заході беруть участь перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів та інші члени уряду.

Станом на 13.00 люди на початку колони вже дійшли до Володимирської гірки, інші віруючі ще йдуть Володимирською вулицею.

На Володимирській гірці біля пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру Великому буде звершено молебень.