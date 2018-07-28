Президент України Петро Порошенко вважає, що богослужбовою мовою в Єдиній Помісній Церкві стане українська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на державному заході з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі-України.

«Ми стверджуємо, що українська мова - складова сили й успіху нашого народу. Я переконаний, що вона стане богослужбовою мовою в єдиній помісній церкві», - сказав він.

«Ми повертаємо православній церкві українську ідентичність і рівне місце серед православних церков світу. І, до речі, про захист ідентичності українського народу підкреслює у своєму посланні до нас Його Святість Вселенський патріарх», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії Православної Церкви в Україні та просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада прийняла постанову про підтримку звернення президента до Вселенського патріарха про надання томосу на автокефалію Православної Церкви в Україні. 22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України про надання автокефалії.

27 липня було оприлюднено послання Варфоломія, в якому він підкреслив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.