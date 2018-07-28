Гройсман в День Хрещення Русі побажав українцям "віри у власні сили"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітав українців з Днем Хрещення Київської Русі.

Текст привітання переданий УНІАН Департаментом інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

«Епохальна подія хрещення княжої Русі дала поштовх інтенсивному культурно-історичному розвитку на території нашої країни. Ця символічна дата не лише вписала Київську Русь в орбіту європейського християнського простору, а й сформувала історичний напрям розвитку української державності, визначила всі подальші віхи її становлення», - зазначив прем'єр.

За його словами, з моменту історичного рішення Великого князя Київського Володимира Україна стала невід'ємною складовою західної цивілізаційної моделі, і протягом усіх наступних століть наші території розвивалися в контексті всіх актуальних європейських процесів, політико-правових, соціально-економічних, духовних, інтелектуальних.

Гройсман зазначив, що європейський вибір предками сучасних українців зроблено в ті часи, коли багато регіонів Європи ще не були хрещеними й лише зароджувалися інститути державності.

«Нехай великі звершення наших предків зміцнюють нашу волю і прагнення жити в успішній, реалізованій, європейській країні. Сьогодні не лише повертаємося в історичну сім'ю європейських народів, в якій були за часів княжої Русі, а й встановлюємо елементарну справедливість, долаючи негатив і наслідки занепаду від тривалої колонізації», - підкреслив глава уряду.

Він побажав українцям миру, злагоди, доброботу, міцного здоров'я, віри у власні сили.