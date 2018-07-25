Порошенко візьме участь у заходах УПЦ КП з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі

У суботу, 28 липня Президент України Петро Порошенко візьме участь у заходах з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, вранці у Маріїнському палаці відбудеться державний захід з нагоди хрещення Київської Русі.

Потім Порошенко візьме участь у ході «Молитва за Україну», після чого відбудеться виступ Президента на Володимирській гірці біля пам'ятника Святому рівноапостольному князю Володимиру Великому.