Порошенко візьме участь у заходах УПЦ КП з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі
18:11, 25 липня 2018Держава
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Порошенко / Фото УНІАН
У суботу, 28 липня Президент України Петро Порошенко візьме участь у заходах з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, вранці у Маріїнському палаці відбудеться державний захід з нагоди хрещення Київської Русі.
Потім Порошенко візьме участь у ході «Молитва за Україну», після чого відбудеться виступ Президента на Володимирській гірці біля пам'ятника Святому рівноапостольному князю Володимиру Великому.
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