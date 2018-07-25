Порошенко візьме участь у заходах УПЦ КП з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі

18:11, 25 липня 2018
Держава
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Порошенко / Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, вранці у Маріїнському палаці відбудеться державний захід з нагоди хрещення Київської Русі.

Потім Порошенко візьме участь у ході «Молитва за Україну», після чого відбудеться виступ Президента на Володимирській гірці біля пам'ятника Святому рівноапостольному князю Володимиру Великому.

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