Порошенко вважає, що ЄПЦ є одним із стовпів нацбезпеки України

Автокефальна церква є одним зі стовпів національної безпеки України.

Таке переконання під час виступу у Тернопільській області, яке транслював телеканал "112 Україна", висловив президент Петро Порошенко.

"Автокефалія не є турботою лише українських православних. Це - питання нашої української незалежності. Це - один із стовпів української держави, української нації, української національної безпеки. І, нарешті, всієї світової геополітики", - зазначив він.

Порошенко впевнений, що Україна повинна мати автокефалію.

"Кажуть, не можна зупинити ідею, час якої настав. Ідея автокефалії є саме такою ідеєю. До томосу нас підводить сама логіка історичного процесу, логіка розвитку нашої нації і держави", - зазначив він.

Порошенко додав, що у зв'язку цим написав Папі Римському і днями державний секретар Ватикану повідомив, що "папа Франциск з великим задоволенням констатує, що влада в Україні гарантує повне дотримання релігійної свободи для вірян усіх конфесій".