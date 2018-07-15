Петро Порошенко взяв участь у Всеукраїнській прощі у Зарваниці

Сьогодні, 15 липня, Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки на Тернопільщину взяв участь у Всеукраїнській прощі, приуроченій 1030-річчю Хрещення України – Русі.

Петро Порошенко зазначив, що десятки тисяч вірних Української Греко-Католицької Церкви щороку прямують до Зарваниці, щоб об’єднатися тут у спільній молитві, повідомляє офіційний сайт Глави держави.

«Зарваниця – одне із найвідоміших святих місць в Європі, в світі, яке в братолюбному дусі християнської єдності відкрите для вірних інших церков», - сказав він та зауважив, що днями, на Івана Хрестителя, тут молилися православні Тернопільщини, а на Успіння прибудуть православні паломники з Івано-Франківщини.

Також Порошенко зазначив, що цими днями Україна розпочинає відзначати 1030-ту річницю Хрещення України-Русі, а історія нашої державності сягає ще дохристиянських часів.

«Свято, що наближається – це свято спільне для більшості українських християн. Ми всі – єдиного Володимирового Хрещення. Ми належимо до унікальної київської християнської традиції. І Господь дав нам одну-єдину Україну. Її велич, перебуваючи на київських пагорбах, передбачив ще апостол Андрій Первозваний», - звернувся глава держави до прочан.