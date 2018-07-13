Парубій заявив, що Україна отримає Томос влітку або восени

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що Україна вже влітку-восени може отримати Томос про автокефалію і тоді нову помісну церкву створять у 2018 році.

Про це він розповів під час прес-конференції у п'ятницю, 13 липня, повідомляє "Страна.Ua".

«Ми знаємо, що це питання не має такої вже далекої перспективи. Це питання літа, осені. Ми чекаємо Томос. Ми молимося, щоб Томос був», – повідомив політик.

Парубій зазначив, що зараз діє робоча група, яка визначає ключові питання, серед яких головним є отримання Томосу про автокефалію.

«Я переконаний, що з моменту отримання Томосу ми будемо бачити масовий перехід православних християн, які сьогодні формально перебувають у Московському Патріархаті, в Єдину Українську Церкву», – додав Парубій.

Раніше політик заявляв, що Україна сподівається отримати від Фанара Томос про автокефалію до Дня 1030-річчя Хрещення Київської Русі.