Ющенко заявив, що допомагатиме створювати ЄПЦ

Третій Президент України Віктор Ющенко заявив, що буде допомагати створювати Єдину Помісну Церкву в Україні.

Про це екс-президент написав на своїй сторінці в Фейсбук.

«Зі свого боку використаю весь досвід, щоб допомогти створити в Україні Помісну Православну Церкву. Поза сумнівом, це стане довгоочікуваною, справді історичною подією для всього українського суспільства», - написав Віктор Ющенко.

Також він закликав усіх політиків об’єднатись, щоб створити Єдину Помісну Церкву.

«Підтримую зусилля Президента України Петра Порошенко з цих надзвичайно важливих для України питань та звертаюсь до всіх громадян, всіх відповідальних політиків та громадських діячів об’єднатись навколо цієї великої мети і спільно активно працювати для створення Автокефальної Православної Церкви в Україні», - зазначив екс-президент.