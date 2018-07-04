Верховній Раді пропонують звільнити релігійні організації від пайових внесків під час будівництва

Верховній Раді пропонують внести зміни до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», які враховують неприбуткову і суспільно-важливу специфіку діяльності релігійних організацій.

Такий законопроект зареєстрував Народний депутат України Павло Унгурян, повідомляє Інститут релігійної свободи.

“Від пайової участі звільняються релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку”, – зазначено у проекті Закону № 8537.

Слід відзначити, що Закон вже зараз містить низку виключень, коли до пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не залучаються замовники будівництва об’єктів соціальної інфраструктури, будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення. Однак суспільно-важливих об’єктів будівництва, які замовляють релігійні організації, в цьому переліку немає.

Відтак, як зазначає автор проекту, обов’язок щодо пайової участі релігійних організацій при будівництві культових та інших необхідних для їхньої діяльності будівель (недільних шкіл, просвітницьких центрів, благодійних їдалень та інших об’єктів соціального призначення) накладає на них додаткове надзвичайно важке фінансове навантаження.

“Прийняття запропонованих змін сприятиме подальшому здійсненню релігійними організаціями суспільно важливої діяльності, зокрема соціальної та благодійної, в тому числі надання необхідної допомоги військовослужбовцям, тимчасово переміщеним особам, мирним жителям на території антитерористичної операції та іншим категоріям громадян, які потребують відповідної допомоги”, – наголошує Павло Унгурян.

Крім цього, іншим законопроектом парламентар пропонує включити представника Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій до складу Наглядової ради ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», яка наразі складається лише з представників громадських організацій.