Порошенко попросив підтримки у Сербського Патріарха

Президент України Петро Порошенко в рамках офіційного візиту до Белграду провів зустріч з Патріархом Сербської Православної Церкви Іринеєм.

Глава Української держави закликав Патріарха Сербської Православної Церкви молитися за мир і наголосив на підтримці територіальної цілісності Сербії, повідомляє прес-служба Президента.

Петро Порошенко висловив сподівання, що Сербська Православна Церква, як одна з найстаріших у християнському православному світі - підтримувала і буде підтримувати Україну.