Порошенко попросив підтримки у Сербського Патріарха

11:28, 04 липня 2018
Держава
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Президент України зустрівся з Патріархом Іринеєм / president.gov.ua

Президент України Петро Порошенко в рамках офіційного візиту до Белграду провів зустріч з Патріархом Сербської Православної Церкви Іринеєм.

Глава Української держави закликав Патріарха Сербської Православної Церкви молитися за мир і наголосив на підтримці територіальної цілісності Сербії, повідомляє прес-служба Президента.

Петро Порошенко висловив сподівання, що Сербська Православна Церква, як одна з найстаріших у християнському православному світі - підтримувала і буде підтримувати Україну.

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