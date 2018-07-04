Порошенко попросив підтримки у Сербського Патріарха
11:28, 04 липня 2018Держава
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Президент України зустрівся з Патріархом Іринеєм / president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко в рамках офіційного візиту до Белграду провів зустріч з Патріархом Сербської Православної Церкви Іринеєм.
Глава Української держави закликав Патріарха Сербської Православної Церкви молитися за мир і наголосив на підтримці територіальної цілісності Сербії, повідомляє прес-служба Президента.
Петро Порошенко висловив сподівання, що Сербська Православна Церква, як одна з найстаріших у християнському православному світі - підтримувала і буде підтримувати Україну.
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