Пакет законопроектів під назвою «Чужих дітей не буває» отримав підтримку Ради Церков

Пакет законопроектів під назвою «Чужих дітей не буває», який було розроблено Міністерством юстиції та доопрацьовано Верховною Радою до другого читання, отримав підтримку Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

Відповідне рішення біло прийняте 26 червня главами конфесій під час засідання ВРЦіРО після ознайомлення з основними новаціями законопроектів №№8294, 8295 та 8296. Про це повідомляє Інститут релігійної свободи.

Зміст раніше прийнятих законів на захист прав дітей та концепцію нового пакету законодавчих змін пояснила заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко.

За її словами, цей пакет законопроектів спрямований не лише на посилення відповідальності осіб, котрі ухиляються від сплати аліментів, але й на стимул і підтримку тих батьків, які сумлінно виконують свій батьківський обов’язок.

Так, підготовленим до другого читання законопроектом передбачається збільшення мінімального розміру аліментів та додаткові фінансові санкції до боржників, вдосконалюється порядок побачень з дитиною того з батьків, хто з нею не проживає, посилюється відповідальність за ухилення від сплати аліментів та виконання суспільно корисних робіт, встановлюються обмеження щодо перебування боржників по аліментах на державній службі.

Також однією з ключових новацій законопроекту є усунення перепон для короткострокового виїзду за кордон дитини із тим з батьків, з ким вона проживає, та спрощення порядку виїзду дитини за кордон з тим з батьків, який проживає окремо і не має заборгованості зі сплати аліментів.

Крім того, законопроектом передбачаються податкові пільги для тих батьків, які сумлінно виконують свій батьківський обов’язок, витрачають додаткові кошти на гуртки, навчання, спортивні секції та духовний розвиток дитини, а також фінансові стимули для місцевої влади, яка розвиває дитячий простір на місцях та інші важливі новації.

Очікується, що парламент розгляне зазначені законодавчі зміни у вівторок, 3 липня.