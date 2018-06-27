Рада Церков засудила погроми та переслідування за національною ознакою

З обуренням і тривогою Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій констатує зростання кількості нападів та погромів, спрямованих проти циган (рома).

Про це ВРЦіРО наголошує у своїй спеціальній Заяві з приводу погромів, спрямованих проти циган (рома), адже внаслідок останнього такого випадку на околицях Львова ввечері 23 червня сталося вбивство, повідомляє Інститут релігійної свободи.

“Ми рішуче засуджуємо такі вчинки. Такого типу дії, ким би вони не були вчинені та якими б гаслами ці злочини не виправдовували себе, є позбавленими гідності, дискредитують Україну, а відтак є справою, що йде на користь ворогам нашої країни”,– заявила Рада Церков.

Водночас релігійні діячі не оминають увагою злочини, які чиняться деякими особами циганської (рома) народності, а також засуджують і такі злочини. Однак, на переконання глав конфесій, глибоко неправильним є поширювати обурення конкретними кримінальними діяннями на цілу націю чи етнічну групу.

“Кожен мешканець нашої країни, незалежно від своєї національної, етнічної, релігійної належності, повинен почувати себе гідним і повноцінним громадянином своєї держави, а державна влада повинна захищати його права та свободи, найперше – право на життя, здоров’я і вільний розвиток”, – наголошує ВРЦіРО.

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликає громадян України “рішучо протиставитися погромам і переслідуванню за національною ознакою, що не має нічого спільного ані з релігійними, ані з загальнолюдськими правилами та нормами”.

Крім цього, під час свого засідання Рада Церков також засудила протиправні дії поліції під час розгону мирних протестувальників 17 червня, які брали участь у маніфестації на захист сімейних цінностей напередодні «КиївПрайду».

Члени ВРЦіРО глибоко стурбовані жорстокістю поліції та перевищенням влади, які призвели до побиття багатьох мирних протестувальників – не лише з боку право-радикальної спільноти, але й віруючих різних конфесій, які зазнали ударів кийками по голові, переломів, були отруєні сльозогінним газом, безпідставно затримувалися та зазнавали незаконного обшуку їхніх особистих речей. Рада Церков очікує всебічного, об’єктивного та невідкладного розслідування цих протиправних дій поліції по відношенню до мирних протестувальників.