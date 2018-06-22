Регіональні представники Держкомрелігій розповіли про своє бачення взаємодії з Києвом

У Києві 20 червня відбулась Всеукраїнська наукова конференція «Державний орган у справах релігій в Україні: історія та сучасність», приурочена до 100-річчя діяльності центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику України у сфері релігії.

Організатором заходу виступив Департамент у справах релігій та національностей Міністерства культури України, повідомляється на офіційному сайті Мінкульту.

Науковці обговорили питання, що стосувались діяльності в Україні державного органу у справах релігій, форми взаємодії державних та релігійних інституцій, актуальні питання державно-конфесійних та міжконфесійних відносин в Україні.

Активну участь у роботі конференції взяли представники релігійних організацій. Усі вони висвітлювали своє бачення ролі органу у справах релігій у розбудові та налагодженні державно-конфесійних та міжконфесійних відносин в Україні, становленні засад мирного співжиття релігійних деномінацій на теренах України, утвердженні релігійного плюралізму та свободи совісті в державі.

Також було висвітлено наукове бачення основних завдань за найважливішими напрямками сучасної державної політики у сфері релігії, запропоновано шляхи їх реалізації.

Представники структурних підрозділів у справах релігій обласних державних адміністрацій України представили своє бачення взаємодії центральних та місцевих органів державної влади, які відповідають за реалізацію державної політики України у сфері релігії, шляхів вирішення низки найактуальніших питань цієї сфери.

Учасникам конференції була презентована видана Міністерством культури України збірка наукових матеріалів «25-річчя Української незалежності як історія релігійних свобод і світоглядного плюралізму: державні інституції та релігійні організації у пошуку моделей партнерства».