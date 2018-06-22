Мінюст та Рада Церков домовились про більш тісну співпрацю

Міністерство юстиції розширить співпрацю з Всеукраїнською Радою Церков та релігійними організаціями.

Про це домовилися міністр юстиції Павло Петренко та представники ВРЦіРО на зустрічі, яка відбулася 21 червня у приміщенні Верховної Ради. Про це повідомляє Інститут релігійної свободи.

Учасники зустрічі обговорили проблематику забезпечення прав дітей і сімей, боротьби з домашнім насильством та зміцнення моральних засад суспільства. Йшлося також про доцільність підвищення рівня державної сімейної політики шляхом створення відповідного міністерства або державного агентства у справах сім’ї.

З метою системної взаємодії між Міністерством юстиції та Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій буде опрацьовано механізм постійних консультацій та участі релігійної спільноти як складової громадянського суспільства в формуванні державної політики з означених питань.

Окрім ієрархів і представників конфесій, у зустрічі також взяли участь голова Міжфракційного депутатського об’єднання «За духовність, моральність та здоров’я України» Павло Унугрян та виконавчий директор Інституту релігійної свободи Максим Васін.