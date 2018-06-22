Мінюст та Рада Церков домовились про більш тісну співпрацю

09:17, 22 червня 2018
Держава
4923 0
Міністр Павло Петренко зустрівся з представниками ВРЦіРО 21 червня / irs.in.ua

Про це домовилися міністр юстиції Павло Петренко та представники ВРЦіРО на зустрічі, яка відбулася 21 червня у приміщенні Верховної Ради. Про це повідомляє Інститут релігійної свободи.

Учасники зустрічі обговорили проблематику забезпечення прав дітей і сімей, боротьби з домашнім насильством та зміцнення моральних засад суспільства. Йшлося також про доцільність підвищення рівня державної сімейної політики шляхом створення відповідного міністерства або державного агентства у справах сім’ї.

З метою системної взаємодії між Міністерством юстиції та Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій буде опрацьовано механізм постійних консультацій та участі релігійної спільноти як складової громадянського суспільства в формуванні державної політики з означених питань.

Окрім ієрархів і представників конфесій, у зустрічі також взяли участь голова Міжфракційного депутатського об’єднання «За духовність, моральність та здоров’я України» Павло Унугрян та виконавчий директор Інституту релігійної свободи Максим Васін.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter