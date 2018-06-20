Міністр закордонних справ говорив з Єрусалимським патріархом про створення в Україні помісної Церкви

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і патріарх Єрусалимський Феофіл III обговорили створення єдиної помісної Церкви в Україні.

Про це міністр повідомив у Twitter.

"Це вже не перша зустріч з патріархом Єрусалимським Феофілом III, але завжди важливо отримати духовну наснагу і натхнення тут, в Єрусалимі. Обговорювали майбутнє нашої помісної церкви та багато іншого", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент України Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада прийняла постанову про підтримку звернення президента до Вселенського патріарха про надання томосу на автокефалію Православній Церкві в Україні.

22 квітня синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення від президента України про надання автокефалії.