У МВС відповіли на запит Митрополита Онуфрія

У МВС повідомили, що відтепер новий паспорт можна отримати тільки у формі картки, що має безконтактний електронний носій.

Лист з роз’ясненнями Міністерство Внутрішніх справ України надіслало у відповідь на звернення Предстоятеля Української Православної Церкви щодо можливості отримання паспорта громадянина України у формі книжечки на адресу Президента України (від 29.03.2018р), повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Зокрема, у листі Міністерства (від 10.05.2018р. № 6401/07136-2018) зазначається, що «у територіальних підрозділах ДМС (Державно міграційної служби) припинено оформлення і видачу паспорта громадянина України у вигляді паспортної книжечки».

Усі права і свободи для громадян України «визначаються виключно законами України», згідно з Конституцією «ніхто не може бути увільнений від своїх обов’язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань», підкреслюють представники влади.

Наразі правові засади, що підтверджують громадянство, регулюються Законом України «Про Єдиний державний демократичний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», а оформлення, видача, обмін тощо паспорту громадянина здійснюють у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України. Відповідно до цих законодавчих норм, роз’яснюється у листі, відтепер паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

21 березня 2018 року набули чинності поправки до цього Закону, у яких було виключено пункт про можливість оформлення паспорта у формі книжечки (постанова Кабміну від 25 березня 2015 року №302) у зв’язку з втратою актуальності. Оформлення паперових документів допускалося «до завершення роботи із забезпечення у повному обсязі територіальних підрозділів ДМС матеріально-технічними ресурсами».

Міністерство внутрішніх справ також повідомило про гарантування права на відмову вносити до паспорту відбитки пальців. «Таке право реалізується шляхом подання заяви відповідному уповноваженому суб’єкту про внесення або відмову від внесення відцифрованих відбитків пальців рук особи до безконтактного електронного носія», - цитують статтю 13 вищезгаданого Закону у відомстві.

Документи, видані до 14 липня 2016 року - набрання чинності закону № 1474-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України», є чинними протягом строку, на який вони видані.