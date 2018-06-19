Клімкін сказав, що Томос про автокефалію українській Церкві нададуть у найближчому майбутньому

Міністр закордонних справ Павло Клімкін сподівається, що надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні - в найближчому майбутньому.

Про це глава МЗС заявив в ефірі "5 каналу".

"Вселенському Патріарху для прийняття рішення не потрібна формально згода церков. Потрібні консультації. Він є Патріархом. Він є Патріархом від Бога", - зазначив Клімкін.

"Рішення буде обговорюватися і прийматися Синодом. Потім буде процес формування єдиної церкви, і це вже залежить від нас усіх. Політика начебто не має реально впливати на церкву. Це буде незалежний процес, і зрештою, цей томос буде переданий новій церкві, і я дуже сподіваюся, що це буде в осяжній перспективі", - підкреслив глава МЗС.

"Я вважаю, що у нас є реальний шанс саме зараз", - додав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій Президент України Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського Патріарха Варфоломія з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просить парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада прийняла постанову про підтримку звернення президента до Вселенського Патріарха про надання томосу на автокефалію Православній Церкві в Україні.

22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення від Президента України про надання автокефалії.

15 травня Порошенко заявив, що Україна вже «дуже близька» до отримання томосу.