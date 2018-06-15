Балога сказав, що Константинополь не дасть Томос про автокефалію українській Церкві

Константинополь не дасть Томос про автокефалію українській Церкві, а якщо й наважиться, то лише про створення в Україні підпорядкованої йому митрополії.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав екс-глава Секретаріату Президента України Віктор Балога, коментуючи інтерв'ю Глави УПЦ КП Філарета виданню "Українська правда".

"На жаль, ми не отримаємо Автокефалію. Якщо і буде оголошено, то тільки про Кафедру на чолі з Митрополитом", - зазначив Балога.

Причиною цього є відсутність звернення від усіх трьох Православних Церков України (УПЦ, УПЦ КП та УАПЦ) до Патріарха Варфоломія з проханням про дарування автокефалії. Він нагадав, що це було зроблено "у 2007 році, а зараз - цього не сталося".

Віктор Балога також нагадав, що в 2008 році автокефалію українська Церква не отримала не через УАПЦ.

"Насправді Томос не надали в останній момент, бо Ющенко хотів зробити Патріархом Філарета, а Вселенський про це й чути не хотів", - написав він.

Також Балога нагадав, що "при отриманні Томосу Собор Українських Церков не обиратиме Патріарха. В такому разі Вселенський Собор сам приймає рішення, хто буде першим лідером Церкви".