Парубій сказав, що рішення про Томос української Церкви "може бути ухваленим несподіванно швидко"

Україна сподівається отримати від Константинопольського патріарха Томос про автокефалію Української православної церкви до 1 серпня, коли святкуватиметься 1030 років від хрещення Київської Русі

Про це заявив у Лондоні голова Верховної Ради України Андрій Парубій, повідомляє Depo.ua з посиланням на "Польське радіо".

Хоча, Київ не має безпосереднього впливу на Константинопольський патріархат від якого залежить надання легітимного статусу незалежної Української православної церкви, Парубій заявив, що "рішення може бути ухваленим несподіванно швидко".

Нагадаємо, 17 квітня Петро Порошенко заявив, що підготував звернення до Вселенського патріарха із проханням видати Томос щодо автокефалії православної церкви в Україні.