Порошенко сказав, що молиться вранці та перед виходом з дому
10:52, 07 червня 2018Держава
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Петро Порошенко / REUTERS
Президент України Петро Порошенко не виходить з дому без молитви, якою починає свій ранок.
Про це він розповів журналісту "Детектор медіа" Марині Баранівській у фільмі "Один день з президентом", повідомляє "Страна.uа".
"Тут 21 молитва: 10 заповідей, 9 блаженств і 2 молитви", – зазначив Порошенко, показуючи вервиці, які носить із собою.
"Я щоранку молюся. Це у мене забирає 10-12 хвилин. Є молитва для виходу з будинку. Обов'язкові молитви, коли кожна віруюча людина просить Бога про допомогу", – зазначив глава держави.
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