Порошенко сказав, що молиться вранці та перед виходом з дому

Президент України Петро Порошенко не виходить з дому без молитви, якою починає свій ранок.

Про це він розповів журналісту "Детектор медіа" Марині Баранівській у фільмі "Один день з президентом", повідомляє "Страна.uа".

"Тут 21 молитва: 10 заповідей, 9 блаженств і 2 молитви", – зазначив Порошенко, показуючи вервиці, які носить із собою.

"Я щоранку молюся. Це у мене забирає 10-12 хвилин. Є молитва для виходу з будинку. Обов'язкові молитви, коли кожна віруюча людина просить Бога про допомогу", – зазначив глава держави.