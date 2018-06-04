Порошенко сподівається, що отримає Томос про автокефалію до Дня Хрещення Русі
Президент Петро Порошенко сподівається на позитивне рішення синоду Вселенського патріархату про надання Томосу про автокефалію Української православної церкви до 1030 річниці Хрещення Русі.
Про це він заявив під час участі в молитві за мир в Україні разом з українською громадою Іспанії, яка відбулася в Кафедральному соборі Альмудена в Мадриді, повідомляє "Капітал" з посиланням на прес-службу Президента.
«Перемога - це не лише звільнення української землі. Перемога - це коли вперше більш ніж за 300 років в Україні з'явився реальний шанс створити Єдину помісну православну і головне - українську церкву», - сказав він.
«І ми молимося, щоб до 1030-ї річниці Хрещення України-Русі святим рівноапостольним князем Володимиром Господь дарував нам цей Томос», - додав Порошенко.
Президент нагадав, що звернувся до Патріарха Варфоломія відразу ж після Пасхи, 9 квітня, під час свого візиту в Стамбул.
Він зазначив, що під час зустрічі з Вселенським Патріархом зазначалося: «Якщо буде звернення Президента, якщо це звернення буде підтримане всією Верховною Радою України, якщо буде звернення українських ієрархів - синод Вселенського патріархату буде готовий надати нам Томос про автокефалію».
День Хрещення Київської Русі в Україні відзначається 28 липня. У цьому році буде відзначатися 1030-річчя Хрещення Київської Русі.
Нагадаємо, 17 квітня Президент України зібрав лідерів парламентських фракцій і заявив, що звернеться до Вселенського Патріарха Варфоломія з проханням проголосити автономію Української помісної автокефальної церкви.
19 квітня Верховна Рада проголосувала за постанову про звернення Президента до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.