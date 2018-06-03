Житомирська та Херсонська облради проголосували за автокефальну Церкву в Україні

Житомирський та Херсонська обласні ради підтримали звернення про надання томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні. В Житомирі проект рішення підтримав 41 депутат, повідомляє Репортер. Звернення такого ж змісту написали і депутати Херсонської облради, повідомляє Херсон online. У листі висловлено прохання надати томос про автокефалію Православній Церкві в Україні.

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