Житомирська та Херсонська облради проголосували за автокефальну Церкву в Україні

16:29, 03 червня 2018
Держава
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Звернення херсонських депутатів до Вселенського патріарха/ khersonline.net

В Житомирі проект рішення підтримав 41 депутат, повідомляє Репортер.

Звернення такого ж змісту написали і депутати Херсонської облради, повідомляє Херсон online.

У листі висловлено прохання надати томос про автокефалію Православній Церкві в Україні.

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