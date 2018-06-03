Житомирська та Херсонська облради проголосували за автокефальну Церкву в Україні
16:29, 03 червня 2018Держава
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Звернення херсонських депутатів до Вселенського патріарха/ khersonline.net
Житомирський та Херсонська обласні ради підтримали звернення про надання томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні.
В Житомирі проект рішення підтримав 41 депутат, повідомляє Репортер.
Звернення такого ж змісту написали і депутати Херсонської облради, повідомляє Херсон online.
У листі висловлено прохання надати томос про автокефалію Православній Церкві в Україні.
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