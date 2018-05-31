Петро Порошенко заявив про "силу молитви" для реформ в Україні

13:52, 31 травня 2018
Держава
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Петро Порошенко / REUTERS

Про це він розповів під час виступу на VII Національному молитовному сніданку. 

"Сила молитви була тоді, коли ми проводили реформи, які рішуче змінювали нашу країну і теж казали, що це не можливо, тому що за 26 років до того ніхто не міг проводити цих законів", - сказав він, передає Українська правда. 

Також Порошенко заявив про вагомість "сили молитви" для безвізового режиму України з ЄС.

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