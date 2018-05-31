Порошенко заявив про те, що Томос допоможе завершити створення "фантастичної європейської держави Україна"

Президент Петро Порошенко переконаний, що православна церква в Україні отримає від вселенського патріарха томос на автокефалію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час VII Національного молитовного сніданку в Києві.

«Без церкви нема нації. І Церква абсолютно важливий атрибут суверенної, незалежної України. І саме тому ми так молимося і боремося за Церкву», - заявив він.

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Порошенко зазначив, що молиться за той час, коли в Україні буде єдина помісна православна церква.

«І ми збережемо конституційне право кожного громадянина обирати свій шлях до Бога», - додав глава держави.

«Переконаний, з нами - Божа воля і допомога. Нашою спільною молитвою український народ отримає томос про єдину помісну Українську православну церкву. І завершить створення суверенної, незалежної, фантастичної європейської Держави Україна», - заявив він.

«Його святість патріарх Константинопольський і синод Вселенського патріархату повинні, нарешті, прийняти рішення про надання томосу щодо помісної церкви великої європейської 45-мільйонної нації - нації українців», - підкреслив Порошенко.

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Нагадаємо, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні, і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада прийняла постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха про надання томосу на автокефалію Православної церкви в Україні.

22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України про надання автокефалії.

15 травня Порошенко заявив, що Україна вже «дуже близька» до отримання томосу.