Парубій приїхав до Єрусалимського Патріарха просити підтримати автокефалію

Голова Верховної Ради Андрій Парубій на зустрічі з патріархом Єрусалимським Феофілом III закликав його підтримати ініціативу, якщо буде прийнято рішення про надання томосу про автокефалію Українській Помісній Православній Церкві.

"Андрій Парубій закликав Патріарха Феофіла ІІІ, у разі позитивного рішення з боку Константинопольської патріархії та надання Української Помісної Православної Церкви томосу про автокефалію, підтримати ініціативу Святішого патріарха Варфоломія", - повідомляє прес-служба апарату українського парламенту.