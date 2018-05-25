Порошенко пояснив, чому не заборонить гей-паради

Президент України Петро Порошенко відповів на електронну петицію з проханням розробити і внести у Верховну Раду законопроект про заборону "пропаганди та популяризації різних видів девіантної статевої поведінки і антисімейних ідей, у тому числі маршів рівності, прайдів, гей-парадів, фестивалів квір-культури, тематичних матеріалів у ЗМІ".

Як повідомили "Вести", президент поділяє стурбованість людей, але толерантність у європейському аспекті - важливіше.

"Поділяючи стурбованість громадськості щодо порушеної проблеми, хочу зазначити, що наше спільне завдання – побудувати толерантне, демократичне та європейське суспільство в Україні. Стосовно заборони на законодавчому рівні пропаганди і популяризації різних видів девіантної статевої поведінки й антисімейних ідей вважаю за необхідне зауважити, що обов’язком кожної людини є не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (стаття 68 Конституції України)", - зазначив Порошенко.

"Будь-які законодавчі ініціативи, спрямовані на обмеження конституційних прав, є неконституційними", - підкреслює президент, посилаючись на Європейську конвенцію захисту прав людини та Конституції України.

При цьому Порошенко зазначає, що звернувся до прем'єр-міністра з пропозицією доручити відповідним центральним органам виконавчої влади проаналізувати реалізацію державної сімейної політики та внести відповідні пропозиції щодо вирішення наявних проблем у цій сфері.

Також він закликав прем'єра опрацювати питання прийняття загальнодержавної стратегії захисту та популяризації традиційних сімейних цінностей та інституту сім’ї в Україні і поінформувати про ухвалені за підсумками проведеної роботи рішення громадськість

Петицію за номером 22/042862-еп "Щодо захисту традиційних сімейних цінностей та інституту сім'ї" підписали майже 26 тисяч українців.