Народні депутати хочуть ліквідувати каплицю УПЦ у Верховній Раді

Народні депутати України хочуть ліквідувати каплицю УПЦ, яка функціонує в стінах Верховної Ради понад 11 років.

Про це повідомляє «Главред» з посиланням на сюжет ТСН.

Каплицю в 2007 році відкрив нардеп Ігор Рибаков, він влаштував її замість своєї приймальні. Настоятелем є протоієрей Віктор Яценко, голова Синодального відділу УПЦ у справах пастирської опіки пенітенціарної системи.