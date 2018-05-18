Народні депутати хочуть ліквідувати каплицю УПЦ у Верховній Раді

16:53, 18 травня 2018
Держава
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Депутати хочуть ліквідувати каплицю УПЦ / фото з відкритих джерел

Про це повідомляє «Главред» з посиланням на сюжет ТСН.

Каплицю в 2007 році відкрив нардеп Ігор Рибаков, він влаштував її замість своєї приймальні. Настоятелем є протоієрей Віктор Яценко, голова Синодального відділу УПЦ у справах пастирської опіки пенітенціарної системи.

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