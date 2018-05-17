Верховна Рада ухвалила закон про посмертну трансплантацію органів

23:45, 17 травня 2018
Держава
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Трансплантація буде здійснюватися на засадах добровільності; гуманності; анонімності / Фото: mbc.net

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 255 народних депутатів України.

Законом визначено, що кожна повнолітня дієздатна особа має право надати письмову згоду або незгоду на вилучення анатомічних матеріалів з її тіла для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів після визначення її стану як незворотна смерть (смерть мозку або біологічна смерть).

Кожна повнолітня дієздатна особа має право у будь-який час: подати письмову заяву про відкликання своєї письмової згоди або незгоди на посмертне донорство; надати нову письмову згоду або незгоду на посмертне донорство.

Ця згода чи незгода вносяться до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації. Відповідно до закону, у разі, якщо померла особа не висловила за життя своєї згоди або незгоди на посмертне донорство, то згода на вилучення анатомічних матеріалів для трансплантації запитується у другого з подружжя або у одного з близьких родичів цієї особи (діти, батьки, рідні брати та сестри), який є доступним для запитання такої згоди та письмового засвідчення її надання.

У законі визначається, що трансплантація здійснюється на таких принципах: добровільності; гуманності; анонімності; надання донорських органів потенційним реципієнтам за медичними показаннями; безоплатності (крім гемопоетичних стовбурових клітин); дотримання черговості (крім родинного та перехресного донорства); достойного ставлення до тіла людини у разі посмертного донорства.

Зазначимо, що раніше Православна Церква коментувала можливе ухвалення законопроекту «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини».

Зокрема митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука зазначав, що трансплантація органів допустима виключно волею самої людини.

«Така фундаментальна мета, як порятунок людського життя, вимагає дотримання багатьох умов, серед яких - дотримання свободи і добровільності, тобто цінностей, що становлять суть самопожертви. Дарування має бути суто добровільним, не можна оголосити людину «самаритянином» згідно з нормою закону. Це буде свого роду «насильством», - сказав митрополит.

Також в УПЦ застерігали від комерціалізації сфери трансплантації.

«Прагматичне використання людських трупів у медицині тягне за собою посилення споживчого відношення до людини. Це проявляється у стійкій і, на жаль, неминучій тенденції комерціалізації медицини. Розуміння смерті як нехай останньої, але «стадії життя», як «особистісно значущої події», ставлення до якого – область людинолюбства, область власне моральних відносин між померлою людиною і людиною живою, зокрема, між померлим хворим і лікарем як суб'єктом моральних відносин», - наголошував владика Лука.

При цьому Церква розглядає тіло людини як частину її особистості, до якої потрібно шанобливо ставитися як за життя, так і після фізичної смерті.

«Основна позиція ВООЗ з питання про право людини на своє тіло після смерті зводиться до визнання цього права за аналогією права людини розпоряджатися своєю власністю після смерті. У християнстві мертве тіло залишається простором особистості, тому втрата поваги до померлого, зокрема, нанесення ушкоджень тілу, у результаті вилучення органів, тягне за собою, зрештою, втрату поваги до живого», - пояснив митрополит Лука.

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