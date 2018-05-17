Нардеп Ірина Фріз вважає, що СБУ має посилити нагляд за діяльністю УПЦ на Сході України

Народний депутат України, колишній прес-секретар Петра Порошенка, Ірина Фріз вважає, що «СБУ має поставитися більш ретельно до активізації підривної діяльності московських попів на Сході України».

Про це вона написала на своїй сторінці в Фейсбук.

Ірина Фріз вважає, що священики УПЦ поширюють «агітаційні листівки», ймовірно, маючи на увазі підписи православних, які звернулися до Патрірха Варфоломія, аби він захистив права вірних УПЦ та не допустив втручання держави у церковні справи.

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«…Окрім закликів не підтримувати та виступити проти української влади, розповсюджуються листівки з провокаційним та маніпуляційних змістом. Деякі свідомі віруючі змушені просто виходити з храмів під час от такої псевдо проповіді, але ж більшість залишається за звичкою й піддається інфікуванню антидержавною пропагандою», - написала нардеп.

Вона закликала СБУ посилити нагляд за УПЦ.

«Сьогодні церква московського патріархату абсолютно не приховуючись виконує роль «п’ятої колони» на Сході. Переконана, що такі дії повинні отримати адекватну відповідь від правоохоронних органів, зокрема СБУ, за підривну діяльність проти нашої держави, яка спрямована на роскол суспільства та дискредитацію влади», - написала Ірина Фріз.