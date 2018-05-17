Рада Церков попросила депутатів Житомирської міськради не підтримувати ЛГБТ

Рада Церков просить депутатів Житомирської міської ради звернутися до Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана щодо перегляду Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людей на період до 2020 року.

Як повідомляє "Житомир.info", звернення, підготовлене Радою Церков, на позачерговій сесії міської ради 17 травня зачитав настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору, почесний громадянин Житомира отець Богдан Бойко.

«Деякі положення Плану дій є суперечливими, бо несуть загрозу національній безпеці держави та єдності українського суспільства. Це стосується, зокрема, положень щодо надання окремих прав та привілеїв представникам сексуальних та гендерних меншин (лейсбійкам, гомосексуалістам, бісексуалам, трансгендерам тощо)», - йдеться у зверненні.

Мер зазначив, що пропозицію Ради Церков розглянуть під час формування порядку денного.