У заповіднику "Софія Київська" під час реставрації вежі XVIII століття знайшли предмети старовини (фото)

Національний заповідник "Софія Київська" проводить реставраційні роботи пам'ятки архітектури XVIII століття "Наріжна башта мурів".

Як повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук заступник директора з реставраційних та господарських робіт у Національному заповіднику "Софія Київська" Вадим Кириленко, «перший день вже приніс цікаві знахідки, які після закінчення всіх робіт поповнять фонди заповідника».

"Наріжна башта мурів" входить в ансамбль Кирилівського Свято-Троїцького монастиря. Чотири вежі, стіни і ворота були зведені в 1760 році київським архітектором Іваном Григоровичем-Барським. Ворота, стіни, три вежі були зруйновані одночасно з дзвіницею в 1936-1937 рр.