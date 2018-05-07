Петиції на захист сімейних цінностей набрали 25 тисяч підписів та спрямовані на розгляд

Петиції «Щодо захисту традиційних сімейних цінностей та інституту сім’ї» набрали необхідну кількість голосів та спрямовані на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів та Верховної Ради.

Збір підписів тривав менше трьох місяців і завершився у суботу, 5 травня, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Підписанти петиції висловили глибоку занепокоєність тим фактом, що “в Україні й донині так і не визначились зі стратегією розвитку та підтримки сім’ї, …яка повинна базуватися на традиційних для України духовно-моральних цінностях і традиційному для нашого народу розумінні сім’ї як союзу чоловіка та жінки”.

Ініціатори петиції підтримали зауваження Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій до Стамбульської Конвенції. Наголошується, що наведене в Конвенції формулювання поняття “гендер” є неприйнятним, оскільки базується не на природних статевих ознаках, а на самоідентифікації особи, що у підсумку може спотворити нинішнє розуміння гендерної рівності, як рівності прав чоловіків і жінок.

“Сьогодні є безліч викликів, які впливають на становище людей і сімей в Україні: сирітство, діти-інваліди та діти з особливими потребами, матері-одиначки, неповні сім’ї, неможливість повноцінно реалізувати свої конституційні права на лікування, навчання, житло, соціальний захист, гідний життєвий рівень. Разом з тим, з незрозумілих причин держава надає пріоритетну увагу штучно створеній проблемі так званої дискримінації людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією”, – підкреслюється у петиціях.

Також у петиціях негативно оцінюються ініціативи щодо легалізації цивільного партнерства для одностатевих пар, всиновлення дітей трансґендерними людьми, впровадження у навчальний та виховний процес тем про одностатеві стосунки як норму сексуальної поведінки, що передбачено Планом дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженому Кабміном у 2015 році.

Підписанти петицій серед іншого просять Президента України розробити та видати указ про загальнодержавну стратегію захисту та популяризації традиційних сімейних цінностей та інституту сім’ї в Україні.

Від Верховної Ради громадяни очікують розробки та прийняття закону про державну підтримку та захист традиційних сімейних цінностей та інституту сім’ї в Україні, а також вилучення словосполучень “сексуальна орієнтація” і “ґендерна ідентичність” з Кодексу законів про працю України та з інших законів.

Підписанти просять Кабінету Міністрів підвищити інституційно рівень державної сімейної політики, а на відповідні посади призначити людей, які відомі своєю відданістю справі захисту інтересів сім’ї та моральності в українському суспільстві.

Усі адресати отримали прохання невідкладно розробити “законопроект про заборону пропаганди і популяризації різних видів девіантної статевої поведінки й антисімейних ідей, у тому числі, у формі так званих «маршів рівності», «прайдів», «гей-парадів», «фестивалів квір-культури», тематичних матеріалів у засобах масової інформації” з метою захисту і розвитку інституту сім’ї та підвищення моральності українського суспільства.

Раніше подібна петиція була видалена з сайту Президента України на підставі звернення Представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Це спричинило вуличні громадські пікети та негативну оцінку Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, яка виступила на захист свободи вираження поглядів громадян.

Нагадаємо, у квітні цього року Комітети Верховної Ради надали відповіді на першу петицію на захист сімейних цінностей, яку підтримали понад 25 тисяч громадян. Аналогічна петиція знаходиться на розгляді Кабінету Міністрів України.