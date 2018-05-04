У Херсоні та Сєверодонецьку відбулися зустрічі представників Церков з очільниками областей

У Херсоні та Сєверодонецьку відбулися зустрічі духовенства з очільниками областей.

Зустріч голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва з представниками регіональної Ради церков і релігійних організацій відбулася 27 квітня, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Під час спілкування з релігійними діячами області губернатор запевнив, що в регіоні створюватимуться умови, щоб кожен був почутий, а влада разом з духовними лідерами вела Херсонщину до стабільного розвитку.

“Ми з вами тут не для політичного загравання, – зазначив Гордєєв, – ми з вами тут для того, щоб наше покоління, майбутнє покоління українців, жили в духовному спокої”.

У заході єпархії Української Православної Церкви представляли архієпископ Новокаховський і Генічеський Філарет, а також голова єпархіального відділу духовної освіти, катехізації і місіонерства протоієрей Костянтин Ланцев.

Зустріч з керівництвом Луганського регіону також відбулася у Сєверодонецьку. З благословення архієпископа Сєверодонецького і Старобільського Никодима у заході взяв участь архімандрит Іринарх (Тимчук).