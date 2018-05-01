Олег Тягнибок вважає, що всі святині УПЦ потрібно відібрати

Усі святині УПЦ потрібно відібрати і не чекати рішення Вселенського Константинопольського Патріарха Варфоломія, бо УПЦ – церква ворога.

Таку думку висловив 1 травня в ефірі Івано-Франківської телерадіокомпанії "3-студія" лідер ВО "Свобода", екс-депутат України Олег Тягнибок, повідомляють "Главновости".

“Зверніть увагу, як зараз президент суперхіт зробив – створення Єдиної Помісної Автокефальної православної Церкви з центром у Києві. Я також, як християнин, як патріот дуже хочу, щоб була створена Єдина Помісна Православна Церква з центром у Києві, тим більше, що це 29 пункт нашої програми захисту українців", – заявив Тягнибок.

Він додав, що в разі, якщо Президенту вдасться створити в Україні нову церкву, українці будуть готові пробачити йому всі ті невиконані обіцянки, які він колись давав: “Але Порошенку вже люди готові пробачити всі гріхи. Я ніколи в ту церкву не ходив. Я є греко-католиком, вихований у родині греко-католицького священика і своїй вірі я не зраджував. Більшість українських політиків – це вчорашні парафіяни московської церкви".

При цьому, на думку Тягнибока, влада вже зараз може діяти і не чекаючи рішення Вселенського Патріарха Варфоломія почати відбирати православні святині. Почати можна з Києво-Печерської лаври, а потім відібрати Почаївську лавру.

“Ми взагалі вважаємо, що в цій ситуації українська влада може зробити багато чого іншого без Константинополя. Наприклад, відібрати святині, які належать Московському Патріархату та які є насправді нашими, українськими. І не треба Варфоломія питати. Передати їх у власність української церкви. Києво-Печерську Лавру, Почаївську Лавру. Які проблеми? Заборонити московським попам доступ до силових структур. Як це, представники Московського Патріархату є капеланами в українській армії?", – вважає Тягнибок.