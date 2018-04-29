Комітети Верховної Ради надали відповіді на петицію на захист сімейних цінностей, яку підтримали понад 25 тисяч громадян.

Результати розгляду петиції «Просимо вжити заходів для припинення пропаганди гомосексуалізму та захисту традиційних сімейних цінностей», ініційованої Віктором Танцюрою, опубліковано 25 квітня на парламентському веб-порталі, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Зокрема, Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму наголосив, що будь-який законопроект, внесений до Верховної Ради, не може суперечити вимогам статті 51 Конституції України, якою визначено, що “шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка”. Водночас Комітет засвідчив свою “принципову позицію щодо необхідності збереження у Конституції України визначення поняття «шлюб» як союзу чоловіка та жінки”.

“У будь-якому випадку, при розгляді цих законопроектів Комітет буде дотримуватися принципу пріоритету прав дитини, відстоювати традиційні сімейні цінності українського народу та наполягати на дотриманні вимог статті 51 Конституції України”, – підкреслюється у відповіді Комітету ВР з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

У свою чергу Комітет з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин поінформував про неможливість виконання пункту Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, який передбачає розробку законопроекту про легалізацію в Україні зареєстрованого цивільного партнерства для одностатевих пар. Таке рішення Міністерства юстиції пов’язано з великою кількістю звернень від обласних, міських, районних у містах рад, громадських і релігійних організацій стосовно неприйнятності та зупинення виконання Плану заходів у частині підпункту 6 пункту 105.

Також Комітет з питань культури і духовності висловив думку про те, що в Україні вже існують усі правові передумови протидії пропаганді гомосексуалізму, пославшись на положення Закону України «Про захист суспільної моралі», які забороняють виробництво та обіг порнографії. Водночас Комітет вважає, що законодавчі ініціативи щодо обмеження вуличних маніфестацій є незаконними, адже “право на мирні зібрання є основою демократії і може бути обмежено тільки судом у порядку, передбаченому чинним законодавством”.

Крім цього, Комітет з питань охорони здоров’я повідомив автору петиції про ситуацію щодо недопущення надання права бути донорами крові та її компонентів особам з ризикованими формами поведінки, як це передбачено підпунктом 11 пункту 105 Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року.

Водночас Комітет з питань свободи слова та інформації, Комітет з питань європейської інтеграції, Комітет з питань науки і освіти обмежилися лише формальною відповіддю без розгляду петиції по суті.

Петиція на захист сім’ї на сайті Кабінету Міністрів України наразі набрала понад 28 тисяч підписів громадян з необхідних 25, і вже спрямована на офіційний розгляд Уряду. Водночас аналогічна петиція на сайті Президента України була видалена, що спричинило попереджувальний мітинг за участі біля тисячі громадян та негативну оцінку Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.