Луцькі депутати проголосували за те, щоб у документах УПЦ писали приписку "МП"

Сьогодні, 25 квітня, під час сесії Луцької міської ради депутати проголосували за те, щоб у документах УПЦ писали приписку "МП".

Як повідомляє місцевий портал "Волинь24", питання про приставку "МП" виніс на голосування депутат Павло Данильчук.

Сьогодні у міськраді розглядали проект рішення щодо надання згоди Свято-Марії- Магдалинівській релігійній громаді Української Православної Церкви на відновлення меж земельної ділянки комунальної власності на вул. Сєченова, 19-б.

«Ця церква окупанта дуже спокійно подає проекти рішення без згадки, хто вони є – просто УПЦ», - обурився депутат Павло Данильчук. Він попросив вказувати у проектах рішень, що це церква Московського патріархату.

Проте депутати пропозицію не підтримали.

«Це філія російської церкви, а ми не підтримуємо, бо цю пропозицію виносить депутат, який комусь не подобається», - зауважив обранець громади Микола Федік.

Тож він попросив поставити на повторне голосування пропозицію Данильчука, яку зрештою депутати підтримали.