Священики УПЦ розповіли про тиск з боку чиновників Мінкульту Рівненщини

Учора, 23 квітня, в Рівненській Обласній Державній Адміністрації відбулося XIV виїзне засідання Експертної ради з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України.

У засіданні взяли участь представники Української Православної Церкви, на яких здійснювався тиск з боку чиновників. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії.

З благословення митрополита Рівненського та Острозького Варфоломія участь у засіданні взяв єпископ Пимен, вікарій Рівненської єпархії. Владику супроводжували секретар та прес-секретар єпархії і настоятелі тих храмів, де на даний час спостерігається найбільше загострення міжконфесійної ситуації.

«У ході роботи головуючий та члени Експертної ради здійснювали тиск на духовенство УПЦ, схиляючи священиків погодитися на умови «Київського патріархату» щодо почергових богослужінь у храмі с. Птича», - повідомляють у єпархії.