Після шестирічної перерви поновила роботу Комісія з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій

Після 6-річної перерви поновила роботу Комісія з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій при Кабінеті Міністрів України.

Засідання під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка відбулося 19 квітня у Будинку Уряду, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Відкриваючи засідання, Павло Розенко підкреслив, що створення Єдиної Помісної Православної Церкви в Україні ще більше укріпить релігійну свободу в Україні, міжконфесійний мир, та зміцнить незалежність України.

“Такі процеси проходила абсолютна більшість європейських країн. Переконаний, що цей процес успішно пройдемо і ми”, – підсумував Віце-прем’єр-міністр, коментуючи голосування у Верховній Раді на підтримку звернення до Вселенського Патріарха.

У ході засідання Комісія розглянула низку актуальних питань. Зокрема, урядовці та представники церков і релігійних організацій обговорили механізм спрощення процедури реєстрації релігійних організацій шляхом запровадження “єдиного вікна” та визначення вичерпного переліку документів, необхідних для реєстрації статуту та державної реєстрації.

Окремо Комісія розглянула ситуацію із забезпеченням прав віруючих та релігійних організацій на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, та в Криму. За словами учасників засідання, на окупованих територіях масово порушуються права людини на свободу совісті та віросповідання, є численні факти, використання релігії для боротьби з інакомисленням. Протокольним рішенням Комісії передбачено вжити низку заходів у відповідь на цю ситуацію.

Комісія також розглянули кілька питань, пов’язаних з поверненням релігійним організаціям у власність чи передачу у безоплатне користування культових будівель і майна, що раніше були конфісковані радянською владою та використовуються не за призначенням.

У засіданні взяли участь представники Української Православної Церкви, Української Православної Церкви Київського Патріархату, Української Греко-Католицької Церкви, Римсько-Католицької Церкви в Україні, Української Християнської Євангельської Церкви, Всеукраїнського Союзу Церков євангельських християн-баптистів, Духовного управління мусульман України, Об'єднання іудейських релігійних організацій України, а також представники профільних міністерств і відомств.

Нагадаємо, що Комісія з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій була утворена постановою Кабінету Міністрів України у 2008 році як постійно діючий консультативно-дорадчий орган. Відновити її діяльність закликала Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій. За останні три роки склад Комісії тричі зазнавав змін.

Під час зустрічі з ВРЦіРО у липні 2017 року Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що державна влада відкрита до діалогу з церквами та готова сприяти діяльності релігійних організацій. За результатами зустрічі з релігійними діячами глава Уряду дав доручення відновити діяльність Комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій.