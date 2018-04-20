Заступник глави АП повіз до Вселенського Патріарха звернення про створення ЄПЦ в Україні

Заступник глави президентської адміністрації Ростислав Павленко поїхав до Стамбула для передачі Вселенському Патріарху Варфоломію звернення про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні.

Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Львова у п'ятницю, передає "112".

"Заступник глави президентської адміністрації Ростислав Павленко зараз знаходиться у Стамбулі. Я не буду втрачати жодного дня", - сказав президент.

Говорячи про перспективи отримання Томосу, глава держави зазначив: "Все може статися, але я абсолютно переконаний: на все воля Божа".

Нагадаємо, що 19 квітня народні депутати України 268 голосами підтримали звернення президента України до Вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію православної церкви в Україні.