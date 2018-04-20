Нардепи від Опоблоку направили звернення до Вселенського Патріарха

Народні депутати від Опозиційного Блоку направили власне звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія І.

Опозиціонери наголосили, що остання ініціатива української влади щодо створення єдиної помісної церкви є спробою вирішити певні політичні завдання напередодні президентських виборів в Україні, повідомляється на сайті Опоблоку.

«Ми з обуренням сприйняли спробу з боку нинішньої влади та Президента України в черговий раз втрутитись у справи церкви, узурпувати право церкви та православної громади на вирішення своєї долі. Остання ініціатива влади щодо створення єдиної помісної церкви напередодні президентських виборів – це не піклування про церкву, а спроби вирішити свої політичні завдання та політичне втручання у життя мільйонів православних християн в Україні, підштовхування до нової суспільної напруги та збурень», - наголошується у зверненні.

На переконання депутатів-опозиціонерів, в умовах збройного конфлікту в Донбасі, де проживають сотні тисяч православних християн, подібні дії лише посилюють розломи в українському суспільстві і навіть створюють загрозу збільшення протистояння.

«Звертаємось до Вас, Ваша Всесвятосте, з проханням про молитви і благословення народу України, відновлення його духовної та соціальної єдності, припинення братовбивчого конфлікту, та благої миротворчої місії Канонічної Української Православної Церкви. Віримо в те, що Ваша молитва і мудре слово зміцнять усіх нас, збережуть канонічний устрій і допоможуть нам уникнути нових розколів та непорозумінь у суспільстві», - йдеться у зверненні до Його Всесвятості, Вселенського Патріарха Варфоломія I.