Хто з нардепів голосував проти створення помісної Церкви

Проект постанови №8284 про підтримку звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію православної церкви в Україні проголосували проти 36 народних депутатів.

Серед них 1 позафракційний нардеп, 2 представника партії «Відродження», а також 33 члени «Опозиційного блоку». Зокрема, це:

- Позафракційний: Анатолій Денисенко.

- "Опозиційний блок": Юрій Бойко, Олександр Вілкул; Юрій Воропаєв; Андрій Гальченко; Володимир Гусак; Дмитро Добкін; Михайло Добкін; Олександр Долженков; Сергій Дунаєв; Юлій Іоффе; Сергій Ківалов; Дмитро Колєсніков; Сергій Ларін; Сергій Льовочкін; Юлія Льовочкіна; Артур Мартовицький; Сергій Матвієнков; Іван Мирний; Юрій Мірошниченко; Юрій Мороко; Олександр Нечаєв; Василь Німченко; Вадим Новинський; Костянтин Павлов; Михайло Папієв; Сергій Сажко; Микола Скорик; Юрій Солод; Дмитро Шенцев; Дмитро Шпенов; Нестор Шуфрич.

- Партія "Відродження": Дмитро Святаш; Андрій Шипко.

Між тим, проект постанови був підтриманий 99 нардепами від «Блоку Петра Порошенко», 73 голоси "за" дав «Народний фронт», «Самопоміч» - 19, фракція Радикальної партії Олега Ляшка - 16, «Батьківщина» - 15, група «Воля народу» - 11.

Нагадаємо, що Верховна Рада України сьогодні, 19 квітня, прийняла постанову про підтримку звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія I про надання томосу на автокефалію Православної Церкви в Україні. За проект постанови №8284 проголосували 268 народних депутатів з 334, зареєстрованих у сесійній залі.