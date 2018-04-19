УАПЦ закликала своїх священиків завершувати богослужіння молитвою за Порошенко

Глава УАПЦ видав циркуляр із закликом завершувати недільні богослужіння молебнем за Президента України Петра Порошенко.

Відповідний циркуляр оприлюднено на офіційному сайті УАПЦ.

"Цим циркуляром благословляю всіх архієреїв провести розширені єпархіальні ради за участю деканів (благочинних) та довести усіх до відома рішення Архієрейського Собору та Патріаршої Ради від 17.04.2018 р.Б. і розповісти про зустріч єпископату УАПЦ та Патріаршої Ради в Адміністрації Президента України з Главою Держави.

Президент у своїй промові попросив молитовної підтримки. Тож після кожного недільного чи святкового богослужіння звершувати молебні в яких возносити молитви за Всесвятішого Вселенського Патріарха Варфоломія, Священний Синод, Президента України та усіх тих хто робить все можливе для надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні", - зазначено, зокрема, у циркулярі.

Також глава УАПЦ висловив подяку Голові Верховної Ради і всім депутатам за "сьогоднішнє історичне голосування".