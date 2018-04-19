Порошенко порівняв створення помісної Церкви в Україні з отриманням безвіза
15:02, 19 квітня 2018Держава
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Петро Порошенко / hromadskeradio.org
Президент України Петро Порошенко сказав, що справа надання Українській православній церкві автокефалії має таку ж вагу, як отриманий «безвіз».
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив під час виступу на засіданні Верховної Ради.
«Для мене справа утвердження незалежної помісної церкви має таку ж вагу, як отриманий «безвіз», Угода про асоціацію з ЄС, як наша спільна боротьба за членство в ЄС і НАТО, яка ще попереду», - сказав глава держави.
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