Порошенко порівняв створення помісної Церкви в Україні з отриманням безвіза

Президент України Петро Порошенко сказав, що справа надання Українській православній церкві автокефалії має таку ж вагу, як отриманий «безвіз».

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив під час виступу на засіданні Верховної Ради.

«Для мене справа утвердження незалежної помісної церкви має таку ж вагу, як отриманий «безвіз», Угода про асоціацію з ЄС, як наша спільна боротьба за членство в ЄС і НАТО, яка ще попереду», - сказав глава держави.