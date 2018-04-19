ВР підтримала звернення Порошенка до Вселенського Патріарха

Верховна Рада України прийняла постанову про підтримку звернення Президента Петра Порошенка до Патріарха Варфоломія I про надання Томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, за проект постанови № 8284 проголосували 268 народних депутатів з 334, зареєстрованих у сесійній залі.

У зверненні Порошенко просить Патріарха Варфоломія надати православній церкві в Україні Томос до автокефалії.

"Цей довгоочікуваний документ стане не лише торжеством православ'я, а й актом глибокої історичної справедливості, бо саме з Царгорода пролилося на нашу благословенну землю світло християнської віри", - йдеться у зверненні.

Також вказується, що такий документ "піднімає на нові висоти повагу й авторитет Вселенського Патріарха серед українців".

Порошенко зазначає, що Патріарх Варфоломій - єдина людина у світі, яка має канонічне право та законну владу вирішувати такі питання.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Нагадаємо, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент України Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського Патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній Церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.