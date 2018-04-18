Петро Порошенко зустрівся з главами Православних Церков України

Президент Петро Порошенко провів зустріч з Предстоятелями православних церков України та офіційно прийняв Звернення для передачі Вселенському Патріарху Варфоломію про надання українській церкві Томосу про автокефалію з підписами усіх архієреїв, які підтримали це рішення.

Глава держави провів зустріч з Предстоятелем Української Православної Церкви Митрополитом Онуфрієм, повідомляється на сайті Глави держави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент хоче створити єдину помісну Церкву в Україні до Дня Хрещення Русі

Президент повідомив Митрополиту Онуфрію про свій візит до Стамбула, де провів зустрічі зі Вселенським Патріархом Варфоломієм та членами Синоду Вселенського Патріархату, які були присвячені перспективам надання Томосу на автокефалію Українській Православній Церкві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У РПЦ відповіли на заяву Порошенко про створення єдиної православної церкви в Україні

«Відбулася багатогодинна розмова про долю України, про долю Української Церкви. Його Всесвятість висловлював турботу про усіх громадян України, підтримку нашій країні у відбитті агресії у дуже непрості часи, коли Україна втрачає найкращих своїх синів та доньок», - повідомив Президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Представник УПЦ нагадав Президенту про неможливість вирішувати долю Церкви без самої Церкви

Президент України та Предстоятель Української Православної Церкви обмінялися думками щодо активізації міжконфесійного діалогу в Україні.

Глава УПЦ КП Філарет офіційно передав Президенту Звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання українській церкві Томосу про автокефалію, підписане усіма архієреями УПЦ КП.

Глава держави також провів зустріч з Главою Української Автокефальної Православної Церкви та офіційно прийняв Звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання українській церкві Томосу про автокефалію з підписами усіх архієреїв УАПЦ.

Глава держави подякував за зібрані підписи та підготовлене Звернення до Вселенського Патріарха. «Вдячний за ці підписи, але просив би щоб ми зараз спрямували наші молитви до Господа, щоб Він допоміг і захистив Україну, і допоміг отримати цей Томос», - сказав Петро Порошенко.